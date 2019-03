VIDEO. Olifantenfamilie geniet van heerlijk zwembadwater in Zuid-Afrikaans hotel DVDA

05 maart 2019

Een man die ontspande in hotel The River Lodge in Zuid-Afrika merkte de dieren plots op aan het zwembad. Ze waren met zo'n 25 en hadden duidelijk dorst, want ze bleven zo'n half uur rond het zwembad hangen. De toeschouwer maakte de beelden al enkele weken geleden, maar de beelden doken nu pas op.