VIDEO. Oceanische witpunthaai bijt Duitse duiker in Egypte

19 december 2018

De Duitse Alexander ging op vakantie in Egypte duiken. Plots kwam zijn groep duikers oog in oog met een haai te staan. De oceanische witpunthaai cirkelde eerst nog wat rond de duikers. De Duitse Alexander wilde eigenlijk zijn duikbuddy redden die dichtbij de haai kwam, maar vervolgens beet de haai inAlexander zijn been. De haai veroorzaakte een diepe wonde, waardoor Alexander in het water de eerste hulp toegediend kreeg en vervolgens naar huis werd gebracht voor medische begeleiding. Zijn kuitspier was naar verluidt volledig verdwenen.