VIDEO. Neushoorn valt auto met toeristen aan in safaripark

Neushoorn valt auto met toeristen aan in safaripark

04 augustus 2018

Een neushoorn heeft afgelopen donderdag een auto aangevallen in een safaripark in het Mexicaanse Puebla. Een gezin stond doodsangsten uit toen het dier met zijn hoorn tegen de auto ramde. De medewerkers van het park stonden op dat moment vlakbij, maar konden volgens lokale media niets ondernemen. Enkele parkwachters probeerden het dier af te leiden, zodat de bestuurder kon wegrijden. Er vielen geen gewonden, enkel de auto liep wat beschadigingen op. Uit een persbericht blijkt dat de neushoorn zich agressief gedroeg, omdat er een vrouwtje in de buurt was. Het dier beschouwde de wagen als concurrent tijdens zijn veroveringstocht.