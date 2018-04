VIDEO. Nestje babyvosjes gevonden op drie meter van treinspoor LG

12 april 2018

14u06

Bron: Kevin Wittenberg, opvangcentrum SOS wilde dieren 5 Dieren Bij werken aan de spoorweg in Drongen werd gisteren per toeval een nestje van drie piepende babyvosjes gevonden tussen betonnen gleuven. De gleuf was afgesloten door bekistingsplaten waardoor moeder vos niet meer bij haar kroost kon, dat werd duidelijk door de beschadigingen aan de platen.

Een van de drie vosjes was erg verzwakt en werd naar het opvangcentrum Sos Wilde Dieren in Geraardsbergen gebracht. Bij aankomst was het diertje sterk onderkoeld. De moeder vos was niet aanwezig op het moment dat het nestje gevonden werd. Het opvangcentrum gaf het advies om de twee overige diertjes in hun nest te laten liggen er kledingstukken bij te leggen. Het was op dat moment niet zeker dat de moeder ze had achtergelaten, ze kon ook gevlucht zijn wanneer ze mensen in de buurt zag. Toen ze de volgende dag weer gingen kijken, waren de diertjes weg. Hopelijk zijn ze nu veilig bij de moeder. Het binnengebrachte vosje wordt momenteel verzorgd. Als ze sterk genoeg is, mag ze weer de vrije natuur in.