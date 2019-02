VIDEO. Neergeschoten hondje verliest ogen maar overleeft Redactie

16 februari 2019

In Hampton County, in South Carolina, ontdekte een wandelaar vorige week een zwaargewonde hond. De hond, Desi, was neergeschoten en had stukjes kogel verspreid over zijn kop. Gelukkig kon een dierenarts de meeste kogelstukjes verwijderen en Desi redden, maar de hond verloor daarbij wel zijn beide ogen. Het dierenasiel doet nu een oproep naar getuigen. Ze willen de dierenbeul vinden om erger te voorkomen. Desi blijft nog een tijdje in een dierenopvang en zal later opgevangen worden door een adoptiegezin.