VIDEO: Moederbeer vecht met tijger op leven en dood om jong te beschermen

04 maart 2018

12u43

Bron: KameraOne 0

In India is vorige week een ruwe confrontatie tussen een tijger en een beer gefilmd in het Tadoba National Park. Akshay Kumar, die een safari met toeristen leidde, legde het gevecht vast. Hij vertelt dat de mannetjestijger lag af te koelen in een waterpoel toen een lippenbeer en haar jong arriveerden. Daarop volgde een ruw gevecht waarbij de moederbeer haar welpje wilde beschermen. Beide dieren vielen elkaar aan terwijl het kleintje toekeek.