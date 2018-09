VIDEO. Miljoenen buxusmotten maken nachtelijk leven in Frans dorpje onmogelijk HR

28 september 2018

11u51

Bron: France 3 0 Dieren Een Frans gehucht is de voorbije weken geplaagd door zwermen van miljoenen buxusmotten. Ganse wolken van de invasieve exotische nachtvlinders nemen het dorpje 's nachts helemaal in en maken de inwoners het leven zuur. Met de auto rijden, is levensgevaarlijk.

Door de gigantische zwermen is de zichtbaarheid voor wie met de auto rijdt zwaar afgenomen in het gehucht Vouais (Dortan) in de regio Auvergne-Rhône-Alpes in het oosten van Frankrijk. Inwoner Gaëlle Lecompte filmde het fenomeen terwijl ze met haar wagen naar huis terugkeerde. "We durven bijna niet meer buiten gaan ’s nachts", vertelde ze aan France3.

Volgens de vrouw zitten er ’s avonds zoveel motten op haar vensters dat ze zelfs geen rolluiken meer nodig heeft om het straatlicht buiten te houden. "Maar als ik er de autoriteiten over aanspreek, lijkt niemand er wakker van te liggen. Nochtans veroorzaken de motten heel wat schade aan planten en ook de inwoners hier hebben er last van."

Per ongeluk

Volgens Natuurpunt is de Buxusmot een invasieve exotische nachtvlindersoort die sinds 2010 ook in Vlaanderen voorkomt. Hij werd per ongeluk vanuit Azië ingevoerd en is nu in diverse Europese landen een plaag geworden.