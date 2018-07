VIDEO. Matroos ontsnapt op nippertje aan haai TTR

20 juli 2018

16u05

Bron: Facebook 2

Om het einde van de opleidingsperiode te vieren, sprong een Franse matroos in de zee voor de kust van Nieuw-Caledonië. Wat hij niet wist, was dat er een stierhaai in de buurt zwom. Zijn medematrozen zagen het beest en waarschuwden hun collega. "Pas op, een haai aan je been", horen we iemand roepen. De Fransman zwom onmiddellijk in de richting van de boot. Hij komt er met de schrik vanaf.

Bekijk ook: