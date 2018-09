VIDEO. Man laat vriendin zitten. Daarop trekt ze met camera en bleekwater naar zijn aquarium KVDS

05 september 2018

17u28

Bron: Evening Standard, Metro 1 Dieren De Britse dierenbescherming RSPCA heeft schokkende beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een vrouw bleekmiddel in een aquarium met tropische vissen van haar ex-vriend giet. “Als ik geen hobby’s en geen leven mag hebben, dan jij ook niet”, klinkt het verbeten. Opgelet: de beelden zijn schokkend.

De beelden maakten deel uit van een rechtszaak tegen Serena Reynaldson (35). Ze stuurde ze op 9 januari via WhatsApp naar haar ex-vriend John Fitzpatrick, die haar verlaten had nadat ze hem van ontrouw beschuldigd had. Ze was alleen achtergebleven met hun vier kinderen en de huisdieren van het koppel: een kat, een slang en tropische vissen.

Drinken

Tijdens het filmen omschrijft ze de hele tijd wat ze doet en laat ze haar afkeer duidelijk blijken. “Bleekwater, ik giet het erin, eet maar op, drink maar op. Oh kijk, ze drinken. Sterf, sterf en sterf. Als ik geen hobby’s en geen leven mag hebben, dan jij ook niet.”





Daarop gaat ze nog een tweede fles halen. “Oh nee, ik denk dat ze doodgaan. Kijk nog meer bleekwater. Ik giet het erin. Bleekwater, bleekwater, bleekwater”, klinkt het.





Toen haar vriend de beelden zag verschijnen, belde hij onmiddellijk de politie en ook de RSPCA kwam ter plaatse. De vrouw bleek ook twee WhatsAppvideo’s gestuurd te hebben waarin ze dreigde om de dieren van haar partner rattenvergif te geven. Tijdens haar ondervraging voerde ze aan dat ze niet wist wat de vloeistof was die ze in het aquarium had gegoten en wat de gevolgen zouden zijn.



Volgens haar advocate was de vrouw het slachtoffer van huiselijk geweld en had ze niet gedronken toen ze haar actie uitvoerde. “Ze was boos dat haar relatie spaak was gelopen, dit was geen misdrijf met als doel lichamelijke schade toe te brengen. Ze wil gewoon dat u weet dat ze door het lint ging omdat haar ex ontrouw was geweest en ze gehoopt had dat alles nog goed zou komen.”

De rechter gaf haar gisteren een gevangenisstraf van 18 weken met uitstel en verbood haar om ooit nog vissen te houden. Ze moet ook de gerechtskosten betalen (463 euro).

Schokkend

Inspecteur Andy Eddy van de RSPCA volgde de zaak en vindt het schokkend dat de vissen gedood werden tijdens een opzettelijke wraakactie. “Deze vissen zullen onnodig geleden hebben door de verhoogde levels van chloor en ammoniak in het water. Er is geen enkel excuus voor dergelijk harteloos en wreed gedrag”, zei hij.

“Ze beweert dat ze het niet met voorbedachten rade deed en verontschuldigde zich. Ze zei dat ze nooit eerder dieren had mishandeld en dat ze geen slecht persoon is”, ging hij verder. “Ik heb begrepen dat de slang intussen bij meneer Fitzpatrick is en dat ze zelf nog de kat heeft. Maar er zou geen gevaar zijn voor het welzijn van het dier.”