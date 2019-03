VIDEO. Man €440.000 rijker dankzij walvisbraaksel Redactie

05 maart 2019

Een Thaise man meent dat hij bal walvisbraaksel heeft gevonden. De bal weegt zo’n 10 kilogram. Dit spul wordt al sinds de 13e eeuw gebruikt om parfums van te maken en is daardoor heel erg waardevol. Hij vond de bal op het strand en wist eerst niet wat hij in handen had. Tot een vriend hem vertelde dat het wellicht walvisbraaksel was. In 2016 werd een bal van 80 kilo uit Oman verkocht voor 2,7 miljoen euro. Dit exemplaar zou bijna een half miljoen euro waard zijn. Eerst moet echter nog grondig onderzocht worden of de bal effectief uit het waardevolle braaksel bestaat.