VIDEO. Luipaard zet stadswijk op zijn kop: zes gewonden, dier pas na urenlange strijd gevat

02 februari 2019

09u24

Bron: KameraOne

Een verdwaald luipaard heeft gisteren zes mensen verwond in een woonwijk in India. Dat gebeurde nadat het roofdier was gesignaleerd in een woning en er een klopjacht werd geopend. Het duurde uiteindelijk meer dan zeven uur voor het dier kon gevat worden.