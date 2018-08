VIDEO. London Zoo weegt alle dieren... ook insecten Jolien Lelièvre

23 augustus 2018

20u25

Bron: VTM Nieuws 0

In de London Zoo werden naar jaarlijkse gewoonte alle dieren gewogen. En dan bedoelen we ook echt alle dieren. Van de slakken en insecten tot de giraffen in het park. Al is dat niet altijd even makkelijk en dus bedachten de verzorgers een creatieve oplossing. Ze lokten de dieren met eten of hingen een weegschaal aan een touw of een stuk vlees. Het hele proces nam zoals elk jaar uren in beslag.