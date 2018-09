VIDEO. Leeuw kruipt in busje met toeristen, slechts weken nadat vrouw in hetzelfde park door andere leeuw werd gegrepen ADN

05 september 2018

15u37 0 Dieren Het Taigan Safari Park op het Krim-schiereiland staat erom bekend dat het zijn gasten dichter bij leeuwen brengt dan andere dierenparken. Maar leeuw Filya kwam onlangs wel héél dichtbij. Het dier sprong in een open bus met toeristen en kroop vrolijk tussen en op hen. Eén vrouw kreeg zelfs een likje. Het liep gelukkig allemaal goed af. Opvallend: slechts enkele weken geleden raakte een vrouw in hetzelfde park gewond toen ze werd aangevallen door een leeuw.

Op videobeelden is te zien hoe de 2-jarige leeuw in de safariwagen klimt. De toeristen schrikken eerst, maar vinden het daarna vooral grappig. Terwijl ze vrolijk foto's en video's maken, wagen ze zich ook aan een aaitje of twee.

De erg dichte en persoonlijke ontmoetingen die het park organiseert met zijn leeuwen brachten de dierentuin onlangs nog in de problemen. Acht weken geleden ging het immers mis en werd bezoekster Olga Solomina gegrepen door een leeuw met de naam Vitya. "Hij beet me plots in mijn rechterarm en begon me rond te slepen als een lappenpop", verklaarde ze over haar beangstigende ervaring. "Ik dacht dat hij me zou verscheuren." Het bleef bij een vleeswonde. De 46-jarige vrouw dreigt ermee het park voor de rechter te slepen.

Parkeigenaar en leeuwentemmer Oleg Zubkov verdedigt de praktijken in zijn safaripark. Over het bijtincident zei hij het volgende: "Het was mijn fout dat ik niet wist dat de vrouw cognac had gedronken voor ze binnenkwam, waarschijnlijk omdat ze een beetje bang was. Ze ging door zijn manen, de leeuw trok haar weg aan haar arm." Hij benadrukt dat toeristen veilig zijn als ze doen wat hij zegt.

