VIDEO. Kunstenaar elektrocuteert kakkerlak op mini-elektrische stoel en dat valt niet bij iedereen in goede aarde KVDS

05 juli 2018

15u42

Bron: Facebook, Coconuts Manila 0 Dieren Een Filipijnse kunstenaar heeft flink wat controverse veroorzaakt nadat hij gisteren een video postte op Facebook waarin te zien is hoe hij een kakkerlak elektrocuteert op een mini-elektrische stoel. Het filmpje werd al meer dan 2,6 miljoen keer bekeken, maar niet iedereen vindt het even grappig. Opgelet: de beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Gabriel Tuazon vertelt in de caption bij het filmpje hoe de kakkerlak zijn huis was binnengekomen langs het openstaande venster en zelfs “vriendjes” had meegebracht. In plaats van het dier dood te slaan, zoals veel anderen zouden doen, bedacht de recyclagekunstenaar een andere manier om het ongedierte naar een andere wereld te helpen: hij creëerde een minuscule elektrische stoel.

Smerig

“Jullie insecten zijn zo smerig en ik voel me smerig door jullie. Jullie verdienen de elektrische stoel”, klonk het in zijn commentaar. “Een boodschap voor al je vrienden die mijn kamer binnenkomen: er wacht jullie de doodstraf.”





In een interview met nieuwssite Coconuts Manila vertelde de man dat hij de stoel had gemaakt uit triplex. Hij gebruikte verder kleine stukjes metaal als geleiders. Twee uur was hij met zijn ‘project’ bezig. “Ik gebruik altijd alleen materiaal dat ik recycleer uit bestaande spullen”, zegt hij nog.

De man beweert dat hij het insect écht elektrocuteerde. Hij deelde ook foto’s van de kakkerlak in een doosje dat dienst moest doen als ‘doodskist’. (lees hieronder verder)

De reacties lieten niet op zich wachten. Sommigen vonden het “cool” en “hilarisch”, maar velen meenden dat het gewoon smakeloos was. “Niet te doen, dat arme dier”, klonk het onder meer. “Zo triest” en “walgelijk”. Er was ook weinig begrip voor de manier waarop hij het dier vooraf “folterde”.

Wetenschappers zijn er overigens nog niet uit of insecten pijn kunnen voelen. Kakkerlakken hebben wel een zenuwstelsel, maar geen centraal brein.