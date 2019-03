VIDEO. Kleine watersalamander verslindt regenworm

Redactie

04 maart 2019

16u23

Bron: Facebook 0

Op beelden is te zien hoe een kleine watersalamander een regenworm oppeuzelt. Dat is best een opmerkelijke prestatie, want de beestjes zijn bijna even groot. De beelden werden door Bart Goudeseune gedeeld op Facebook.