VIDEO. Kleine eekhoorntjes slachtoffer van stormweer Redactie

11 maart 2019

21u55 9

In natuurhulpcentrum Oudsbergen zijn sinds gisteren al zes nestjes met jonge eekhoorntjes binnengebracht. Allemaal uit de boom gewaaid door de hevige rukwinden. In het opvangcentrum hebben ze nu hun handen vol om de kleintjes te voeden. Als je zelf eekhoorntjes vindt, breng je ze best zo snel mogelijk naar een natuurhulpcentrum. Je geeft ze best ook niet zelf te eten, want kleine eekhoorntjes verdragen bijvoorbeeld geen lactose. Over een paar maanden zijn de diertjes sterk genoeg om opnieuw in de vrije natuur te mogen