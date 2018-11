VIDEO. Katje met strop rond de nek en kogel boven pootje aangetroffen in Bree mvdb

21 november 2018

11u02

Bron: TV Limburg 0 Dieren Een zwerfkat die werd binnengebracht bij een Limburgs dierenopvangcentrum, blijkt rond te lopen met een strop rond de nek en een kogel boven één van haar pootjes, meldt TV Limburg.

Het katje werd gevonden in Bree en is ondergebracht bij de vzw Dieren in Nood in buurgemeente Kinrooi. Verzorgster Sofie nam de kat mee naar de dierenarts om haar te steriliseren. Een röntgenfoto bracht daar de zware mishandeling aan het licht. Wie de kat heeft mishandeld is onbekend, de dierenverzorgster zoekt via sociale media naar tips en getuigen. Sofie vreest dat het katje niet het enige slachtoffers is van geweld. In de buurt zouden wel vaker katten verdwijnen. Het katje adopteren lijkt uitgesloten, daar het beestje erg angstig reageert.