VIDEO. Kanoër legt school roggen vast dankzij doorzichtige kano

25 februari 2019

Michael McCarthy ging vorige week kanoën in St. Pete Beach in Florida en kwam tussen een school roggen terecht. De man kon dankzij zijn doorzichtige kano over de vissen kanoën en ze van heel dichtbij bekijken. Volgens McCarthy bleven de dieren zeker drie dagen in de regio. De vissen roeren er modder en zand om en leggen zo voedsel bloot voor andere waterdieren.