VIDEO. Kajakker geniet van mooie zonsondergang...en wordt verrast door dolfijn die het moment nog mooier maakt Redactie

06 februari 2019

07u46

Bron: Storyful 0

Peter Vairo was midden op Broad Creek, een kreek op Hilton Head Island in de Amerikaanse staat South Carolina, aan het genieten van zonsondergang. Maar hij was niet alleen, want een nieuwsgierige dolfijn kwam even meegenieten en maakte het moment nog mooier voor de kajakker.