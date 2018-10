VIDEO. Jagers schieten olifant dood en daarop keert hele kudde zich tegen hen KVDS

Bron: News24 0 Dieren Er is op het internet een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe jagers een olifant doodschieten in het Nakabolelwa Conservancy in Namibië. Even later keert de hele kudde zich tegen hen. Opgelet: de beelden zijn hard.

De video dateert al van 4 of 5 jaar geleden, maar kwam nu pas boven water volgens Corne Kruger, die een safaribedrijf uitbaat in het nationaal park. “Geen idee hoe dat komt”, reageert hij. “De olifantenjacht is altijd een gevoelig onderwerp geweest, maar perfect legaal en duurzaam.”

Schoten

Op de beelden is te zien hoe twee jagers een kudde olifanten benaderen en een goede plek uitzoeken om te vuren. “Raak hem tussen zijn ogen. Heb je hem?”, hoor je hen zeggen. Daarop weerklinkt een aantal schoten en is te zien hoe de olifant tegen de grond gaat.





De andere dieren keren zich daarop tegen de jagers. “Herladen, herladen”, hoor je hen roepen terwijl de andere olifanten op hen af komen gestormd. Daarop rennen ze voor hun leven. Even later keren de dieren terug naar hun gevallen soortgenoot en kijken de jagers lachend toe vanop een afstand.

Volgens Kruger was het een stier die de mannen doodschoten. Het is niet duidelijk of het om stropers gaat dan wel om mannen die een vergunning hebben. “Er is een quota voor het schieten van olifanten in die omgeving. We doden er maar twee per jaar”, vertelt Kruger aan de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24. Ook in Zuid-Afrika is jagen op wild legaal als je aan een aantal voorwaarden en regels voldoet. De soorten die je mag opjagen, verschillen van regio tot regio. Voor onder meer grote roofdieren, olifanten, neushorens en nijlpaarden zijn sowieso speciale vergunningen nodig.

WWF

De illegale jacht blijft in elk geval een groot probleem in Afrika. In het Kruger National Park alleen al werden tussen 1 januari en 31 augustus van dit jaar 58 olifanten gedood door stropers. Volgens het WWF leven er nu nog 415.000 Afrikaanse olifanten in het wild en daalt hun aantal snel door de internationale ivoorjacht. Dit jaar werden ook al 508 neushoorns afgemaakt door stropers, een 200-tal minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die dieren zijn gegeerd voor hun hoorn.