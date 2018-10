VIDEO. In dit bedrijf mag je je hond meenemen Daimy Van den Eede

02 oktober 2018

14u16

Bron: VTM Nieuws 1

In een Thais adverteerbedrijf in Bangkok is het elke dag ‘Bring your dog to work’-day. De werknemers mogen hun viervoeter meenemen naar kantoor, en dat vinden ze geweldig. “Nu kom ik nog liever werken,” klinkt het. Volgens een studie uit 2017 verminderen de honden stress. Anderzijds kunnen ze het risico op allergieën wel verhogen.

