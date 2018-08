VIDEO. Hond ontfermt zich over verwaarloosd dwergpaard TTR

De hartverwarmende vriendschap tussen Sammy, een verwaarloosd dwergpaard, en hond Molly heeft al heel wat harten kunnen veroveren op het internet. De eigenaars van een dierenopvangcentrum in de Amerikaanse staat South Carolina vonden Sammy op straat. Het dwergpaard zag er naar verluidt "erg mager" en "bang" uit. Sindsdien verblijft Sammy in het dierenopvangcentrum, waar hij gezelschap krijgt van de 3-jarige golden retriever Molly. Op de beelden is te zien hoe Molly zijn nieuwe vriend troost. "Onze hond voelt het als een dier zich verdrietig voelt", aldus een medewerkster van het dierenopvangcentrum.