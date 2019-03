VIDEO. Hij valt in vuile diepe put, maar gelukkig krijgt assistentiehond ook zelf hulp sam

12 maart 2019

17u57

Bron: KameraOne, Caters News 0

In Mobile (Alabama) beleefde de gehandicapte oorlogsveteraan Scott Brown bange momenten toen zijn assistentiehond Von Dragho McScottsen in een verlaten atoomschuilkelder viel. De ingang van de bunker was afgesloten met een verweerde metalen plaat die het begaf toen de hond erop ging staan.

De bijna vijf meter diepe bunker lag in de tuin van Brown, die pas vijf weken eerder was verhuisd. In de kelder was al 25 jaar niemand meer geweest, en de bodem was bedekt met water en modder. Dragho was bang en onrustig, maar bleek gelukkig ongedeerd. Met een ladder kon een brandweerman het dier herenigen met zijn baasje.

