VIDEO. Het trieste gevolg van onze vervuilde zeeën: duiker redt kleine vis die vastzit in plastic zakje

18 februari 2019

Nat Senmuang was vorige week met vrienden aan het duiken voor de kust van het Thaïse Phuket toen ze een kleine vis zag die vastzat in een plastic zakje. Nat heeft de vis op het nippertje kunnen bevrijden, want het diertje zou anders gestikt zijn in de plastic. Het paradijselijke Phuket is de voorbije jaren steeds populairder geworden bij toeristen uit binnen- en buitenland. Als ervaren duikster heeft Nat de vervuiling van de zee - en de gevolgen voor de dieren - daardoor zien toenemen. “Afval is een steeds groter gevaar geworden voor het leven onder water”, zegt ze. “Ik zou willen dat iedereen meer nadenkt over andere wezens door hun afval in de vuilnisbak te gooien en niet te laten rondslingeren op het strand. Die mooie dieren zullen anders door ons uitsterven als we onze gewoontes niet aanpassen.”