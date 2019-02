VIDEO. "Het leek op een soort condoom": geheimzinnig wezen van tien meter doemt op uit de diepte sam

21 februari 2019

16u34

Bron: KameraOne 0

Voor de kust van Cape Brett, bij het Nieuw-Zeelandse Noordereiland, filmde duiker Ben Laurie (21) een enorm wezen van maar liefst tien meter lang. “Het leek op een soort condoom of buis die dreef in het getij”, vertelt Laurie. “Een deel van mij wilde dichterbij en het aanraken, maar ik was ongerust dat het mogelijk giftig was, dus ik hield afstand.”

Het bleek een pyrosome die opdoemde uit de diepte. Die bestaat uit honderden tot duizenden manteldieren die samengehouden worden in een gelatine-achtige cilindrische of conische structuur. De wezens zijn zelden te zien omdat ze doorgaans heel diep leven.

