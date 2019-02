VIDEO. Het is een meisje: olifantje geboren in Pairi Daiza Redactie

27 februari 2019

11u09 1

In dierentuin Pairi Daiza is gisterenavond een olifantje geboren. Het olifantenkalfje is een meisje en kwam gezond ter wereld. Een naam heeft het diertje nog niet. Pairi Daiza lanceert binnenkort een poll met namen die de verzorgers hebben uitgekozen. Het publiek mag daaruit dan de naam kiezen.