VIDEO. Het is een meisje! Elf weken oud ijsbeertje laat zich zien in Berlijnse zoo DVDA

15 februari 2019

19u05 0

Vandaag konden de verzorgers in het Tierpark Zoo in Berlijn het ijsbeertje dat op 1 december werd geboren, voor het eerst even lospeuteren van mama Tonja. Door het hoge sterfcijfer van ijsberen, werd het diertje tot nu bij de moeder gelaten. Maar vandaag was het tijd om de ijsbeer te wegen en te meten. “Het is een sterk meisje’’, vertelde de dierenarts van de zoo trots. De verzorgers kunnen nu op zoek naar een naam.