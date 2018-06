VIDEO. Heldhaftige agent bevrijdt beer uit auto TTR

22 juni 2018

16u03

Bron: The Independent 0

Toen een bestuurder uit Placer County, in de Amerikaanse staat Californië, naar zijn auto terugkeerde, schrok hij zich rot. Hij zag hoe een razende beer wild tekeerging in zijn wagen. Nadat de man tevergeefs had geprobeerd het dier naar buiten te lokken, belde hij de politie om de beer uit de wagen te helpen. "Agent Lade was dapper genoeg om het dier te bevrijden", klinkt het in een mededeling van de politie. "Waarna het dier kon wegvluchten in het bos".