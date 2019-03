VIDEO. Held van de dag is deze politieagent die een hond bevrijdde Redactie

06 maart 2019

De video van deze reddingsoperatie in het Chileense San Felipe ging viraal. Een politieagent kruipt over een hek om een hond te bevrijden die verstrikt geraakt was in een zeil. De hond was dan ook super dankbaar toen hij merkte dat hij terug vrij was.