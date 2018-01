VIDEO: hartverscheurende beelden tonen sneeuwluipaard dat vastzit in klem Koen Van De Sype

13u56

Bron: WWF 264 WWF Dieren Natuurorganisatie WWF heeft op haar Britse Facebookpagina beelden gedeeld van een sneeuwluipaard dat vastzit in de kaken van een klem. “Deze camerabeelden zijn hartverscheurend om naar te kijken”, klinkt het in een mededeling. “Maar een cruciale herinnering waarom sneeuwluipaarden onze hulp nodig hebben. Stalen klemmen zoals deze zijn maar een van de vele bedreigingen voor deze grote kat.”

Het filmpje werd in drie dagen tijd al meer dan 150.000 keer bekeken. WWF roept iedereen op om een sneeuwluipaard te ‘adopteren’. “Ze komen voor in het hooggebergte van 12 landen in Centraal-Azië. In 16 jaar tijd is hun aantal met 20 procent gedaald door stropers en het verdwijnen van de dieren waar ze normaal gezien op jagen.” Meer info op de site van het WWF.