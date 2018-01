VIDEO: Gruwelijke beelden tonen hoe honden afgeslacht worden op Indonesische markt hr

25 januari 2018

14u00

Bron: AP, Metro 4 Dieren Een organisatie die streeft naar een verbod op verkoop van hondenvlees heeft schokkende beelden verspreid die tonen hoe dieren doodgeknuppeld en levend verbrand worden op populaire hondenvleesmarkten in Indonesië. De markten worden gepromoot als toeristische attracties.

Dierenrechtenactivisten beweren dat een groot deel van de honden die in het Zuidoost-Aziatische land wekelijks worden geslacht en verkocht voor hun vlees, huisdieren zijn die van hun eigenaren zijn weggerukt. Ze dringen er bij de regering op aan om de markten te sluiten.

'Dog Meat-Free Indonesia' maakte de beelden naar eigen zeggen op 2 december in Tomohon City en beweert dat er misschien wel 200 van die 'levende dierenmarkten' zijn in de provincie Noord-Sulawesi. "Bovendien worden ze gepromoot als toeristische attractie. Elke week worden zo tienduizenden dieren geslacht. Dit moet worden veroordeeld. Deze extreem wrede markten moeten sluiten."

"De dieren die we zagen op de markten waren doodsbang, ziek en gewond en worden ruw behandeld", zegt woordvoerster Lola Webber. "Het was alsof ik door de hel liep. Ze zaten ineengedoken in kooien en trilden van angst terwijl ze toekeken hoe anderen honden werden gedood, wachtend op hun beurt.