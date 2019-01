VIDEO. Grappig: ook jullie huisdieren ravotten in de sneeuw Redactie

23 januari 2019

11u51 0

De sneeuw is niet enkel leuk voor mensen, maar ook dieren genieten van de verse laag die deze ochtend is gevallen in Vlaanderen. Jullie sturen ons massaal beelden door van honden en katten die zich amuseren in de sneeuw. Geniet mee van deze leuke beelden.

