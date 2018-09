VIDEO. Gorilla maakt onwaarschijnlijk vriendje… ter grootte van zijn vinger KVDS

02 september 2018

16u45

Bron: Facebook, Metro 0 Dieren Een gorilla uit het Mefou Primate Park in het Afrikaanse Kameroen heeft een onwaarschijnlijk vriendje gemaakt. Toen verzorgers van het reservaat 's morgens bij hem langs gingen, merkten ze dat Bobo – een zilverrug van 200 kilo – een galago aan het wiegen was. Met zijn 200 gram is die laatste een van de kleinste primaten. Dierenbeschermingsorganisatie Ape Action Africa deelde schattige beelden van de bijzondere band en die werden in 2 weken tijd al meer dan een half miljoen keer bekeken.

Volgens de verzorgers behandelde de gorilla de piepkleine galago met veel zorg. Toen de andere gorilla’s van zijn groep nieuwsgierig kwamen kijken, hield hij hen allemaal op een afstand. Zelfs zijn favoriete wijfje Avishag mocht er niet bij.

Uitzonderlijk

Het was de eerste keer dat medewerkers van het reservaat interactie zagen tussen een gered en een wild dier. Het was extra uitzonderlijk omdat galago’s eigenlijk nachtdieren zijn en ze zelden worden waargenomen. En al zeker niet in de buurt van gorilla's. De galago sprong op en af de massieve hand van de gorilla en verkende het gras in de buurt, om even later terug te keren bij Bobo.





“De galago hield zich vermoedelijk op in de leefruimte van de gorilla’s of in het bos net buiten het hek”, aldus een woordvoerster van Ape Action Africa in de Britse krant Metro. “Het kleine dier leek niet bang te zijn voor Bobo, want het klom op zijn lichaam en dartelde rond in het gras om hem heen, om even later weer naar Bobo terug te gaan.” (lees hieronder verder)

Het opmerkelijke tafereel duurde in totaal 2 uur. Toen ze uitgespeeld waren, wandelde Bobo op zijn achterste poten naar de bomen om zijn kleine vriend weer veilig op een tak te zetten.

Ape Action Africa is een non-profit die gorilla’s, chimpansees en apen redt en rehabiliteert. De dieren worden bedreigd door stropers, die hun vlees illegaal verkopen in Centraal en West-Afrika. De organisatie vangt meer dan 300 primaten op.