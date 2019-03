VIDEO. Giraffenkalfje van bedreigde soort geboren in Engelse zoo DVDA

07 maart 2019

In de zoo van Chester, in het noorwesten van Engeland is dinsdag een babygiraf geboren. Het dier wordt enthousiast onthaald, want het is een Rothschildgiraf en dat is een bedreigde diersoort. Mama Dagmar beviel van het kalfje na een zwangerschap van vijftien maanden. Het girafje was bij de geboorte al zo’n twee meter groot.