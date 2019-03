VIDEO. Getraumatiseerde chimpansee komt niet van onder deken en blijft in veilige cocon DVDA

Een vrouwtjeschimpansee afkomstig uit Congo werd gered toen men haar wilde verkopen. Stropers hadden haar namelijk gekidnapt en in een plastic zak gestoken. Bovendien was de apin er daarvoor getuige van hoe haar moeder werd afgemaakt. Het dier is zo getraumatiseerd dat het zich verstopt onder een deken, ze lijkt bovendien niet van plan haar veilige cocon snel te verlaten.