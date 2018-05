VIDEO: Eén van de eerste wilde wolven in Denemarken in 200 jaar doodgeschoten ADN

02 mei 2018

16u17

Bron: The Guardian 16 Dieren Eén van de eerste wolven die zich na 200 jaar afwezigheid opnieuw had gevestigd in Denemarken is doodgeschoten. Daarmee wordt het voortbestaan van de hele populatie in het land bedreigd. Het incident kon gefilmd worden, een 66-jarige man is opgepakt.

Twee natuurkundigen waren de jonge wolvin in Ulfborg aan het filmen en fotograferen toen vanuit een auto geschoten werd. Het wilde dier viel zwaargewond neer en overleed. Een drama voor de Deense wolvenpopulatie.

Sinds 1813 was er geen enkele wilde wolf meer gespot in Denemarken. Daar kwam in 2012 verandering in, toen plots enkele individuele mannetjes op het platteland ronddoolden. Vorig jaar reisde een jonge wolvin 500 kilometer vanuit Duitsland en voegde ze zich bij de mannelijke wolven. De eerste echte roedel in 200 jaar was een feit. Het kersverse groepje van een vijftal dieren settelde zich in een agrarisch heideveldengebied waar ze meer dan genoeg voedsel vonden in de vorm van reeën. Afgelopen winter beten ze wel enkele schapen, maar de Deense overheid zette een wolvenplan op poten met onder meer compensatie voor boeren en financiering voor wolvenbestendige hekken.

Volgens experten kan zelfs de dood van één van de dieren uit de roedel het voortbestaan van de prille populatie bedreigen. Laat staan dat het enige vrouwelijke dier van de groep verdwijnt. Vanuit verschillende hoeken wordt dan ook ontzet gereageerd op het illegaal afschieten van de wolvin.

"Probleemwolf? Probleemjager"

“Totaal onacceptabel”, klinkt het bij professor Guillaume Chapron van de Zweedse Universiteit van landbouwwetenschappen. “Ze toonde helemaal geen tekenen van agressie voor ze werd gedood. Ze zag er voorzichtig en nieuwsgierig uit. Uit de beelden blijkt dat er totaal geen indicatie is dat het dier enige bedreiging vormde.” Waarom de wolvin dan toch werd doodgeschoten? “Waarschijnlijk pure wolvenhaat”, zegt hij. “Het gaat hier niet om een probleemwolf, maar wel om een probleemjager. Zulke mensen moeten gestopt worden.”

Ook de Deense politie tilt zwaar aan de feiten en heeft een 66-jarige man in beschuldiging gesteld voor schending van de jachtwetgeving. “Hij ontkent dat hij de wolvin heeft gedood”, vertelt een politiewoordvoerder aan The Guardian. “We hebben zijn auto van waaruit hij zou geschoten hebben in beslag genomen, alsook enkele jachtwapens in zijn huis.” Er zal een autopsie worden uitgevoerd op de wolvin, de resultaten daarvan worden later deze maand verwacht.

De wolf heeft zich de laatste decennia helemaal terug hersteld in onze contreien. Afgelopen winter keerde de wolf zelfs terug in België, het tot dan toe laatste wolvenvrije land van Europa.

Volgens Chapron staat vooral Noord-Europa minder accepterend tegenover de nieuwe wolvenpopulaties. Landen met relatief kleine wolvenfamilies zoals Finland en Noorwegen houden nog steeds vast aan jaarlijkse ruimingen van de dieren. “Het is tijd om voorbij het cliché van de wolf van Roodkapje te kijken. We moeten ons denken veranderen. Andere soorten zoals everzwijnen vormen een bedreiging voor de mens op regelmatige basis, maar in vergelijking met de wolf worden ze meer getolereerd.”