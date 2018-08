VIDEO. Duikers filmen zichzelf terwijl ze ruw op rug bedreigde walvishaai rijden KVDS

21 augustus 2018

12u19

Bron: Twitter, AsiaTimes 1 Dieren Er is verontwaardiging ontstaan over een stel duikers dat zichzelf filmde terwijl ze op de rug van een bedreigde walvishaai reden in een nationaal park in Indonesië. Ze werden geïdentificeerd en kregen nu de rekening gepresenteerd.

De beelden werden op Twitter gedeeld door de zanger van een bekende Indonesische rockband en zouden gefilmd zijn in het Cenderawasih Bay National Park, een natuurgebied dat bekend is omwille van zijn walvishaaien. Duikers kunnen er tussen de mastodonten zwemmen, die tot 15 meter lang kunnen worden en tot 15 ton kunnen wegen.

Ruw

De duikers in het filmpje klampten zich echter ruw vast aan een van de haaien en filmden zichzelf terwijl ze zich door het dier lieten voorttrekken. En dat is illegaal.





De rockzanger tagde in zijn tweet de Indonesische minister voor Zee en Visserij Susi Pudjiastuti en minister van Bos Site Nurbaya Bakar. Pudjiastuti verwees de zaak daarop door naar de baas van de politie in Indonesië, Tito Karnavian. Die laatste staat bekend als iemand die erg gevoelig is voor zaken die het milieu schaden. Gisteren meldde Pudjiastuti dan dat de duikers opgepakt waren. Het is niet duidelijk welke straf ze riskeren. (lees hieronder verder)

De walvishaai is de grootste vis ter wereld en een bedreigde diersoort. Er zouden in de hele wereld nog een duizendtal geregistreerde exemplaren zijn. Ze voeden zich vooral met microscopisch klein plankton en zijn doorgaans ongevaarlijk voor de mens. Zelf kunnen ze wel makkelijk gewond raken als ze aangeraakt worden, vandaar dat het in Indonesië verboden is.