VIDEO. Domein Grotten van Han verwelkomt vier schattige poolwolfpups KVDS

28 mei 2019

15u31

Bron: Belga 10 Dieren Het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han, in het Naamse Han-sur-Lesse, heeft de geboorte aangekondigd van vier poolwolfpups. Die werden op 16 mei door de parkrangers ontdekt in hun hol en zouden geboren zijn op 17 april.

Vorig jaar zette hun mama Keysa al poolwolfpup Greya op de wereld. Zij heeft met de nieuwe geboortes twee zusjes en twee broertjes gekregen. Over hun namen wordt nog nagedacht. Zeker is dat die moeten beginnen met 'Gr', en zo veel mogelijk afgestemd moeten worden op het karakter van de dieren.





Het dierenpark kondigt ook tal van andere nieuwe bewoners aan. Eind april werd een aantal oerosjes geboren, begin mei gevolgd door twee rendiertjes. Nog in mei beviel Sparion van een bizonkalfje, en werden er przewalskiveulens, hertenkalfjes, everzwijnbiggetjes en moeflonlammetjes geboren. Alle families stellen het goed, klinkt het.