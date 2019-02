VIDEO. Dit restaurant laat viervoeters smullen van wijn en taart Eerste hondenrestaurant van het land geopend DVDE

01 februari 2019

21u54

In restaurant Bentley in Antwerpen kunnen enkel speciale gasten terecht voor een glaasje wijn en een stukje taart. Het is namelijk het eerste hondenrestaurant van ons land. Viervoeters kunnen er smullen van muffins met wortelen, maar ook van speciaal hondenbier. Als het concept aanslaat, komt er deze zomer ook nog een restaurant in Knokke.