Dierenvrienden rukken met man en macht uit om zeekoe te bevrijden van reddingsvest

25 januari 2018

14u25

Bron: AP 0

In Fort Lauderdale hebben dierenliefhebbers een lamantijn bevrijd van een reddingsvest die vastzat aan zijn rug. Dat was geen gemakkelijke klus, want het enorme dier werkte niet echt mee. Redders voeren met een bootje naar de zeekoe, waarna ze het jonge dier met een net naar de oever brachten. Daar werd het reddingsvest verwijderd en kreeg de lamantijn een zendertje in ruil.