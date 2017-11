VIDEO. Dierenrechtorganisatie Gaia lanceert diervriendelijk vuurwerk Freya De Coster

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft vanavond hun geluidsarm vuurwerk voorgesteld, een alternatief spektakel dat dierenleed zoals bij klassiek vuurwerk moet vermijden.

“Klassiek vuurwerk met hun harde ontploffingen bezorgt dieren heel wat stress”, aldus Michel Vandenbosch van Gaia. “Het geluidsarm vuurwerk is even spectaculair, maar zonder bijkomend kabaal. Op die manier kan heel wat dierenleed vermeden worden.” Gaia wil steden en gemeenten stimuleren het traditionele vuurwerk af te schaffen en te opteren voor het alternatieve vuurwerk.

Voor mensen klinkt het misschien nog luid, maar honden merken wel degelijk het verschil Michel Vandenbosch

Volledig geluidsvrij was het vuurwerk niet. “Het geluid dat vrijkomt bij het ontstekingsmechanisme kunnen we niet dempen. Maar de knallen die ontstaan als het vuurwerk in de lucht openspringt, is met 60 procent gereduceerd. Voor mensen klinkt het misschien nog luid, maar honden merken wel degelijk het verschil”, beweert Gaia.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts roept alle Vlaamse gemeenten in een brief op om gebruik te maken van diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk tijdens de overgang van oud naar nieuw. "Het is een diervriendelijker alternatief waarbij de mensen nog steeds kunnen genieten van een lichtspektakel, maar dieren toch niet geterroriseerd worden door luide knallen", klinkt het in zijn brief aan de gemeenten.

In zijn brief geeft minister Weyts enkele voorzorgsmaatregelen die de impact op dieren kunnen verminderen mee aan de gemeenten. Zo ijvert Weyts ervoor om al het vuurwerk te centraliseren op één locatie binnen de gemeente en promoot hij ook het gebruik van geluidsarm vuurwerk.

Brussels staatsecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V), die vandaag aanwezig was op de demonstratie van Gaia, zal eveneens een brief uitsturen naar de Brusselse gemeenten. "Ik hoop dat Brussel opnieuw een voortrekkersrol kan spelen en ik zal er op aan aandringen bij de 19 gemeenten om zo snel mogelijk over te schakelen naar geluidsarm vuurwerk", zegt Debaets.

