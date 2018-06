VIDEO. Dierenarts sluit zich half uur op in snikhete wagen: "Laat je hond nooit zo achter" mvdb

29 juni 2018

17u37

Het gebeurt elke zomer: hondenbaasjes laten hun viervoeter achter in de wagen om even boodschappen te doen terwijl de temperatuur in de auto bliksemsnel stijgt. Voor het huisdier loopt het vaak fataal af.

De Britse dierenarts Zephanie Woodward uit Bridgend (Wales) heeft aan den lijve onvervonden wat dat allemaal betekent. Ze maakte een opmerkelijke video waarbij ze zichzelf bij een buitentemperatuur van 31°C opsloot in een wagen.

Na zeven minuten was de binnentemperatuur reeds opgelopen tot bijna 38°C. Nog vijf minuten later was dat al 40°C. "Als ik een hond was, zou ik onophoudend liggen puffen, en daardoor een pak vocht verliezen. Ik zou echt moeten drinken, anders val ik flauw", aldus een zwetende Woodward.

Na een half uur is het genoeg geweest. De temperatuur in de wagen is dan gestegen tot liefst 46°C. "Als een baasje tegen dan naar zijn wagen terugkeert, zou hij zijn hond bewusteloos aantreffen. Komt nog bij dat honden door hun vacht niet in staat zijn te zweten. Misschien moest ik een bontjas aantrekken om echt te ervaren hoe zwaar honden het hebben in snikhete wagens. (...) Laat je hond dus nooit achter."