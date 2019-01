VIDEO. Dieren zien af in Australië door hittegolf cdb ttr

28 januari 2019

12u56

Bron: belga, vtm nieuws 0

De temperaturen lopen in Australië op tot zo’n 50 graden. Het is niet alleen warm voor mensen, maar ook de dieren zien af door de hittegolf. Honderdduizend vissen stierven in de Darling rivier omdat er te weinig zuurstof in het water zit door het warme weer. Verzorgers doen er alles aan om andere dieren te redden. De Australische regering wijt de ramp aan de ernstige droogte die er momenteel heerst, maar specialisten en omwonenden leggen de oorzaak bij excessieve wateronttrekking en vervuiling.