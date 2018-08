VIDEO. Dieren genieten van watermeloendag LMI

04 augustus 2018

10u02

Bron: VTM Nieuws 1

Gisteren was het nationale watermeloendag in de Verenigde Staten. En dat hebben ook de dieren in de Oregon Zoo gevierd. De olifanten, beren en leeuwen genoten met volle teugen van een verfrissend stukje meloen.