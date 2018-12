VIDEO. Deze meeuw zit vast in een visdraad aan een lantaarnpaal, maar wordt gered DVDA

31 december 2018

12u09

Bron: KameraOne 0

In Californië in de Verenigde Staten is een meeuw vastgeraakt in een visdraad die aan een lantaarnpaal hing. Het touw kwam rond de nek van het dier te zitten. De diereninspectie kwam ter plaatse om de meeuw te redden, maar had dit nog nooit meegemaakt. Met het dier kwam alles weer goed.