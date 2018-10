VIDEO. Deze hond werd aan zijn lot overgelaten door zijn baasjes. In het asiel wil hij niet gaan slapen voor hij ingestopt is KVDS

11 oktober 2018

17u23

Bron: Inside Edition, The Dodo 2 Dieren Een weggelopen hond die in een dierenasiel in de Amerikaanse staat New York terechtkwam, heeft een bijzonder avondritueel. Prince wil niet gaan slapen vooraleer hij door een medewerker van de Een weggelopen hond die in een dierenasiel in de Amerikaanse staat New York terechtkwam, heeft een bijzonder avondritueel. Prince wil niet gaan slapen vooraleer hij door een medewerker van de Mohawk Hudson Humane Society stevig is ingestopt.

“Toen Prince in april in ons asiel arriveerde, was hij doodsbang”, aldus woordvoerster Marguerite Pearson. “Hij rolde zich op een bolletje en zat te trillen achteraan in zijn kooi. Ons personeel en onze vrijwilligers ontfermden zich over hem en langzaam maar zeker kwam hij uit zijn schelp.”

Wandelen

Medewerkers van het asiel hadden de hond zien lopen langs de weg. Hij bleek van een eigenaar die eigenlijk niet voor hem kon zorgen. De man had de hond daarop aan zijn vriendin gegeven, maar Prince ontsnapte toen de vrouw hem uit wandelen nam. “We dachten dat ze Prince wel zou komen ophalen, maar dat was niet het geval”, aldus Pearson.





Terwijl het asiel nu een nieuwe thuis voor de 2-jarige pitbull zoekt, krijgt hij de beste zorgen. En hij blijkt zich erg aan mensen te hechten. Zo gaat hij net voor sluitingstijd steevast in zijn hok liggen wachten tot een medewerker hem goedenacht komt wensen.

“Als er ’s avonds iemand in zijn kooi komt en hem speelgoed geeft, gaat hij in zijn bakje liggen en wacht hij tot hij wordt ingestopt met een dekentje”, aldus Pearson. “Prince kan erg nerveus zijn, maar het instoppen kalmeert hem enorm.”

Speelgoed

Hij werd de jongste maanden ook al getraind om te gaan zitten en speelgoed af te geven. “Onze medewerkers gaan regelmatig met hem wandelen en geven hem flink wat affectie. Daar is hij dol op. En hij geeft zo veel terug. Hij is erg slim en sociaal”, aldus nog Pearson.