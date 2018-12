VIDEO. Deze hond is wel héél erg enthousiast om de dierenarts te zien Redactie

22 december 2018

09u58

Bron: AP 0

Er zullen weinig dierenartsen zijn die zo’n enthousiaste dieren over de vloer krijgen. Maar Endo de hond verbaasde iedereen in een dierenkliniek in de Amerikaanse staat Colorado. Endo is wel héél erg blij om zijn oren te laten kuisen.

