VIDEO. Deze dromedaris wordt gedoopt in de kerk GVS

08 oktober 2018

11u18

Bron: VTM Nieuws 0

De bekende kathedraal Saint John the Divine in New York zag er dit weekend een beetje uit als een zoo. Tientallen dieren kregen namelijk hun jaarlijkse zegening. Paarden, ganzen, geiten en zelfs een dromedaris kregen de heilige zege. Het evenement vindt jaarlijks plaats ter ere van Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren.

