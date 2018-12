VIDEO. Dappere hond Oliver jaagt dief weg die kerstpakjes aan het stelen was Redactie

21 december 2018

13u52

Bron: KameraOne 0

Oliver de bordercollie heeft het kerstfeestje van zijn gezin gered. Een dief was binnengedrongen in de woning in de Amerikaanse staat Wisconsin en probeerde de kerstpakjes te stelen. Maar Oliver had het snel in de gaten en kon de man wegjagen.