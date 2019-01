VIDEO. Buurtbewoners maken met tapijten en yogamatjes oversteekplaats op ijsbaan voor passerende elanden Redactie

17 januari 2019

08u53

Bron: KameraOne 0

In de Amerikaanse staat Alaska zijn elanden een dagelijks zicht voor de bewoners. Dit eland was op de ijsbaan geraakt in Anchorage, de grootste stad van de staat. Het dier probeerde meerdere keren om over het ijs te stappen, maar dat leek niet te lukken. Daarop besloten buurtbewoners om hun oude tapijten en yogamatten boven te halen en een oversteekplaats te maken voor het eland, en alle andere dieren die vast komen te zitten.